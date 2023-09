Bejelentve a The Witcher: Path of Destiny társasjáték

A Go On Board csapata bejelentette, hogy The Witcher: Path of Destiny címmel egy ígéretes társasjátékot készítenek a The Witcher-sorizat alapján, ami jelentős mértékben épít a videojátékokra, illetve az ott látott szereplőkre, ábrázolásokra.

A sötét fantasy kalandként jellemzett, rengeteg stratégiázást ígérő társasjáték 1-5 fő számára ígér felejthetetlen kalandot olyan szereplők oldalán, mint Geralt, Yennefer, Ciri vagy Kökörcsin, érdekessége pedig, hogy a játékot az a Lukasz Wozniak álmodta meg, aki korábban a The Witcher: Old World-öt is megálmodta.A The Witcher: Path of Destiny várhatóan közösségi finanszírozással készül majd el, a kapcsolódó kampány október 9-én indul útnak, és nagy meglepetés lenne, ha rövid idő alatt ne jönne össze rá a kívánt összeg sokszorosa.