Bejelentve a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

A The Legend of Zelda-sorozat túlzás nélkül a Nintendo egyik legnagyobb fejős tehene volt a közelmúltban, így várható volt, hogy a Switch leváltása előtt még egy epizódot kidobnak a konzolra - noha sokan talán nem éppen erre számítottak.

A japánok ugyanis bemutatták a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom című legújabb részt, aminek az érdekessége, hogy, éppen ellenkezőleg, egy retro hatásokat felvonultató, cuki karaktereket a középpontba állító mellékszálról van itt szó.A játékban ismét Hyrule királyságának megmentése lesz a célunk, amelyben Zelda oldalán csatlakozhatunk Trihez, a titokzatos tündérhez, aki képes többek között a pályán található dolgok utánzására, ami mind a harcok során, mind a fejtörők megoldásakor nagyon hasznos lehet.

