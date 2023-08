Bejelentve a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Utoljára talán a hőskorban örvendett akkora népszerűségnek a Tini Nindzsa Teknőcök, mint manapság, amit mi sem bizonyít jobban más, hogy egymás után bővül a franchise, így a THQ Nordic egy újabb videojátékkal is megörvendeztet minket.

Ez lesz a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin , ami a legújabb képregény hivatalos játékadaptációjaként tetszeleg, a Black Forest Games fejleszti, a tervek szerint pedig PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re érkezik, de nagyjából ez minden, amit tudunk róla.Mivel, ezért mérget vehetünk rá, hogy a sztoriban komoly párhuzamokat fedezhetünk majd fel, így New York háború dúlta városába kalandozhatunk, ahol egy magányos harci teknős reménytelen küldetését ismerhetjük meg. Sajnos az első trailer nem sokat mutat, de ettől még izgatottan várjuk az eredményt!

