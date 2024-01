Bejelentve a SMITE 2

A Hi-Rez Studios és a Titan Forge Games bejelentették, hogy nemsokára megjelentetik a bizonyos körökben óriási népszerűségnek örvendett SMITE folytatását, ami nemes egyszerűséggel csak SMITE 2 névre hallgat majd.

A bevált recept monthatni változatlan, ezúttal is egy online többjátékos akciózást várhatunk majd, egy vérbeli MOBA-stílusú alkotást, amit az Unreal Engine 5 grafikus motorra építettek fel, és bár, az már nem az, hogy PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is lecsaphatunk majd rá. SMITE 2 -ben ismét istenségként harcolhatunk majd egy külsőnézetes akció-MOBA részeként, ha pedig a közeli jövőben belekóstolnánk egy kicsikét, a SMITE 2 alfa tesztjére már most fogadják a regisztrációt a készítők a hivatalos honlapon keresztül.

Nézd nagyban ezt a videót!