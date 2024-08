A Steel Wool Studios bejelentette, hogy az eredeti alkotó teljes beleegyezésével egy vadonatőj játékkal bővítik az egyre népszerűbb Five Nights at Freddy's univerzumot, ami természetesen újfent egy horror lesz a sorban.

A Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic címet kapott alkotásról egyelőre semmit nem tudunk még, csak annyit, hogy, és az alaposabb ismeretekhez az aktuális teaser sem segít nekünk különösebben.Ebből csak egy hangzatos szlogent olvashatunk ki, amely szerint "a jövő megismeréséhez néha meg kell érteni a múltat", de hogy ez pontosan mit takar, az egyelőre a megjelenési dátummal és a célplatformokkal együtt a ködbe vész.

