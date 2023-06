Bejelentették, ősszel jön a törpökre fókuszáló The Lord of the Rings: Return to Moria

A Free Range Games és a North Beach Games megosztotta az első pillantást a The Lord of the Rings: Return to Moria kooperatív játékmenetéből egy vadonatúj trailerben, amelyet a Summer Game Fest 2023-on mutattak be.

Közölték, a játék konzolos változatai is aktív fejlesztés alatt állnak, így a PC-n kívül Xbox Series X|S-re és PlayStation 5-re is érkezik a tervek szerint 2023 őszén, egy időben. A Return to Moria a törpöket követi, akik kalandra indulnak, hogy visszaszerezzék és helyreállítsák hazájukat, Moriát.John Rhys-Davies (a mozifilmek Gimlije) narrációjával eddig soha nem látott felvételek láthatók a cím PC-s változatából. A törpök elindulnak Moria barlangjaiba, hogy nyersanyagokat gyűjtsenek be, miközben még mélyebbre merészkednek a sötétben rejlő veszélyekbe.Létrehozhatjuk saját, egyéni karakterünket,és értékes érceket bányászhatunk, ügyelve arra, hogy ne csapjuk túl nagy zajt és ne hívjuk fel magunkra a mélyben rejlő számtalan veszély figyelmét.

