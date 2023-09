Bejelentették, jövő ősszel érkezik a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , amelynek a fejlesztése elég nehézkesen halad, most új trailert kapott, kiderült a megjelenési időszaka és azt is tudjuk, hogy a brit Chinese Room veszi át a projektet.

Az előzetest a PAX West 2023-on mutatták be és rövid betekintést nyújt a játékba, valamint a fennakadásokat figyelembe véve meglepő módon közölték, hogy a tervek szerint 2024 őszén fog megjelenni. Az is látszik, hogy a The Chinese Room a Bloodlines 2-t a korábban látottakkal összhangban tartja, sőt, úgy tűnik, még új vámpírerőket is hozzáadtak.A Chinese Room leginkább a Dear Esther és az Everybody's Gone to the Rapture kapcsán ismert, a Bloodlines 2 pedig messze a legnagyszabásúbb munkája. Azt nem tudni, hogy a csapat mióta dolgozik a vámpíros címen és hogy a kiadó Paradox Interactive miért érezte úgy , hogy az előző fejlesztő, a Hardsuit nem tudta volna befejezni.Ami a The Chinese Room által készített változatot illeti,majd a játék, ahogyan azt eredetileg tervezték. Az azonban nem világos, hogy PS4-re és Xbox One-ra is jön-e, amelyekre eredetileg bejelentették.

