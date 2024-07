Bejelentették az NBA 2K25-öt

A mai napon a 2K bejelentette, hogy az ötszörös NBA All-Star, a Boston Celtics játékosa, a visszavonuló Jayson Tatum lesz az NBA 2K25 Standard Edition borítóján, amely szeptemberben jelenik meg az összes főbb platformon.

Tatum mellett a többszörös WNBA bajnok, MVP WNBA All-Star, a Las Vegas Aces játékosa, A'ja Wilson is szerepelni fog az NBA 2K25 All-Star Edition borítóján, a Hall of Fame Editionön pedig a nyolcszoros All-Star és kétszeres All-NBA Team és zsákoló legenda, Vince Carter lesz.találkozhatunk: ismét saját karriert építhetünk a MyCAREER módban, versenghetünk a MyTEAM módokban és azok, akik újgenerációs platformokon játszanak, egy új, hatodik érát is átélhetnek a MyNBA-ben.