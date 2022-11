Bejelentették az ArcheAge II-t PC-re és konzolokra

A Kakao Games kiadó és az XLGAMES fejlesztő bejelentette a nyílt világú akció MMORPG ArcheAge II -t konzolra és PC-re, ugyanakkor konkrét konzol típusokat és még közelítő megjelenési dátumot sem közöltek.

A bejelentés mellé Jake Song ügyvezető producer árult el részleteket a folytatásról, elmondta, hogy, a hangsúlyt az akciódús harcra, valamint a magával ragadó sztorira helyezték. Míg az ArcheAge I egy elbeszélő történet köré épül, a játék folytatása inkább a személyes kalandokra és a személyes történetekre összpontosít és egy olyan időszakot mutat be, amikor Auroriát először felfedezték és az emberek kezdenek megtelepedni ott.Az első rész kereskedelmi részét sokan élvezték, de a rendszernek voltak hibái, éppen ezért a második részben fejleszteni kívánják a kereskedési rendszert, hogy a játékosok egyedül vagy csapatban tudjanak üzletelni. Az eredeti ArcheAge másik népszerű eleme a lakásépítés volt. Azt tervezik, hogy továbbfejlesztik ezt a területet is, mégpedig további testreszabási lehetőségeket adnak hozzá, lehetővé téve a játékosok számára, hogy városokban éljenek a barátaikkal, és még saját városokat is létrehozhatnak a céhtagjaikkal.

