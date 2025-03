A Konami nagy büszkén jelentette be a világnak, hogy anime készül a hozzájuk köthető Suikoden franchise alapján, amely valójában a Sukoden II-re épül fel és az első teaser trailer alapján hangulatból nem szenved majd hiányt.

A munkálatokat a Konami Animation végzi, akik most első ízben foglalkoznak anime gyártásával, de aggodalomra semmi ok, hiszen lesz ott néhány nagyszerű szakember, így például, aki rendezőként csatlakozott a projekthez.Mindketten nagyon izgatottak a munka kapcsán, sőt YUZO a közösségi oldalain megerősítette: mindenki nagyon keményen dolgozik azért, hogy az anime olyan legyen, ami nemcsak hozza, hanem ki is terjeszti a játék varázsát.

