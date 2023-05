Bejelentették a Rune Factory 6-ot

A minap halkan és csendben lezajlott a Marvelous Game Showcase névre keresztelt esemény, aminek részeként a japánok bemutattak egy vagon olyan játékot, melyek zöme talán meg sem jelenhet majd a nyugati végeken.

A Rune Factory-sorozat azonban már most biztosan kivétel lehet a sorban, Shiro Maekawa, a sorozat igazgatója ugyanis megerősítette, hogy fejlesztés alatt áll a Rune Factory 6 , mely Adonea nyugati kontinensére kalauzolja el a játékosokat, de nagyjából ez minden, amit megtudtunk róla azon túl, hogy a Marvelous és az XSEED Games mindenképpen elhozza nyugatra is a játékot.Érdekesség, hogy az illetékesek egy második alkotást is bemutattak a sorozathoz, egészen konkrétan a Rune Factoy: Project Dragon-t, erről azonban még annyi információnk sincs, mint a legújabb számozott epizódról.

