Bejelentették a Final Fantasy VII Remake folytatását!

A Final Fantasy VII Remake egyike azon újrafeldolgozásoknak, amik érdemben hozzá tudtak adni a klasszikus eredeti esszenciájához, minden értelemben elég drasztikus változásokat hozott magával a játék, rendkívül nagy siker lett, nem is kellett sok idő, hogy bejelentsék a folytatást.

Hajnalban lezajlott a Final Fantasy VII 25. születésnapját ünneplő élő adás, ahol egyebek mellett bejelentették a Remake folytatását, illetve azt is, hogy trilógia lesz a Final Fantasy VII Remake. Így mostantól hivatalos címe van a projektnek,, de ez még nem minden!Ugyanis kaptunk egy másfél perces játékmenetet, melyből sok minden ugyan nem derül ki, annyiról viszont továbbra is megbizonyosodhatunk, hogy a program továbbra is remekül fest. Az újradolgozott sztori folytatására ugyan még kicsit várnunk kell, ugyanis jelen állás szerint- ami 2024 elejét is jelentheti - jelenleg kizárólag csak Playstation 5-re. Mi nem győzzük várni!

Nézd nagyban ezt a videót!