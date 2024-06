Bejelentették a Farming Simulator 25-öt PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re

A Giants Software bejelentette, hogy idén sem hagyja traktorozós élmények nélkül a Farming Simulator-sorozat kedvelőit, így bejelentették PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is a Farming Simulator 25 -öt.

A játék, így lehetőséget kapunk például rizsföldeket művelni Ázsia keleti részén, de észak-amerikai és közép-európai helyszíneken is gazdálkodhatunk csodaszép zöld mezőkön, tavak és folyók ölelésében.Nagyon sok új növényfaj termelésére és újabb állatok tenyésztésére is lehetőségünk nyílik, miközben több mint 400 autentikus jármű volánja mögé pattanhatunk olyan nemzetközi csúcsmárkák közül, mint a Claas, a Fendt, a John Deere, a Kubota, a Massey Ferguson, a New Holland vagy a Valtra. Kedvcsináló hozzá:

