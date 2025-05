Bejelentették a Davy x Jonest, ami olyan, mint a Doom kalózokkal

A kalóz Davy Jones legendáját új módon keltve életre, a fejlesztő Parasight leleplezte a Davy x Jones című FPS-t, amely "konzolokra" és PC-re érkezik és a kalózok alvilágába kalauzol el bennünket egy bosszúszomjas utazásra.

Számos videójátékban találunk utalásokat Davy Jones karakterére, most a Davy x Jones egy váratlan fordulatot kíván adni a klasszikus tengerésztörténeteknek. A fej nélküli Jonest irányíthatjuk, miközben a lebegő koponyája mutatja az utat és a The Lockerben, a tenger fenekén találhatóA The Locker kilenc szigetet tartalmaz, itt vissza kell szereznünk az ellopott ereklyéket, és szembeszállnunk Feketeszakállal. Utunk során ördögökkel, elátkozott lelkekkel és olyan szörnyekkel találkozhatunk, mint a Kraken.Számos fegyvert, köztük különböző kardokat és pisztolyokat használhatunk, a szigetek közötti utazásokhoz lesz egy félig bálna, félig hajó hibrid, erre legénységet is kell találnunk. Izgalmasan hangzik, sajnos a megjelenésről egyelőre nem közöltek részleteket.

