Begördült az első kedvcsináló a TT Isle of Man: Ride on the Edge 3-hoz

A RaceWard Studio veteránjai által fejlesztett TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 segítségével a játékosok átélhetik a világ legveszélyesebb motorversenyének izgalmát, ma bemutatták az első játékmenet-videót.

Az előzetes a harmadik személyű nézetet is bemutatja, amiben megismerhetjük a motoros testtartását, a pilótafülke nézetben pedig a közel 40 híres motorkerékpár műszerfalát is reprodukálták. A Ride on the Edge 3 tartalmaz egy új "Open Roads" funkciót, ahol szabadon motorozhatunk a hivatalos Tourist Trophy pályán és a Man-sziget más útjain, amelyek mindegyikét hűen újraalkották a játékban.Emellett felfedezhetjük a szigetet és részt vehetünk 11 különböző típusú nem hivatalos versenyen. A TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 , köztük jelenlegi és történelmi útvonalakkal, közel 40 Superbike és Supersport versenyzővel és motorral, valamint továbbfejlesztett fizikával várja a játékosokat. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X|S-re és Nintendo Switch-re érkezik 2023 májusában.

Nézd nagyban ezt a videót!