Befutott az Outcast: A New Beginning launch trailere

Adelpha világa megnyitotta kapuit, hiszen megjelent az Outcast: A New Beginning Playstation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re is, aminek örömére kaptunk egy újabb kedvcsináló videót is, amelyben a hangulat maximálisan a tetőfokára vág és előkészíti számunkra a terepet a kaland előtt.

A csodálatos és szemkápráztató nyílt világban, bőven akad majd teendőnk, hiszen, így a jövőbeli békéért maximálisan felelősek leszünk. Ha ez nem lenne elegendő feladat számunkra, természetesen az őshonos lények garázdálkodását is meg kell majd állítanunk, hiszen kárt tesznek a népek életében, lerombolva a városokat és az ültetvényeket. A játék egy teljesen friss élményt nyújt majd az open world játékok szerelmeseinek.Ahogy fentebb is említettük, érkezett egy, a megjelenés tiszteletére létrehozott videó, amelyet alább tekinthettek meg. Ez segít majd teljes mértékben átszellemülni azzal az univerzummal, amelyből remélhetőleg nektek is jut majd egy szelet akár ma, akár hamarosan.

