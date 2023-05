Befutott az első Silent Hill: Ascension kedvcsináló

Mint köztudott, a Konami parancsára a háttérben párhuzamosan több Silent Hill-játék munkálatai is zajlanak gőzerővel, amelyek közül a Silent Hill: Ascension túlzás nélkül az egyik legkülönlegesebb élményt kínálja majd nekünk.

Ezt az állítást kívánja alátámasztani a játék első kedvcsinálója is, melyet az alábbiakban bárki megtekinthet és megbizonyosodhat róla, hogy a projekt által képviselt interaktív élmény igencsak eredeti lesz majd, hiszen több szereplőt is terelgethetünk benne a világ különféle tájain, miközben gyakorlatilag a történet alakítójaként mi dönthetünk majd a sorsukról., amelyben hatással lehetünk az eseményekre úgy, hogy közben a szemünk előtt elevenedik meg a sorozat beteg és sötét világa. Az első látnivaló alapján már most imádjuk:

