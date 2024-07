Befutott a Worlds Part I frissítés a No Man's Sky-hoz

A Hello Games egy újabb nagyobbacska frissítéssel bővítette a No Man's Sky világát, aminek jóvoltából egy sokkal gazdagabb, vadabb, változatosabb és magával ragadóbb élmény vár majd ránk az alkotás keretein belül.

A Worlds Part I - mint azt a neve is mutatja -, valaminek az első része lett a sorban, az 5.0-s frissítés, ami, hiszen lesz itt gigantikus bogárvadászat egy közösségi expedíció részeként, drámai új világok, de még a játék grafikai részéhez is hozzányúltak egy kicsit a készítők.Ha szívesen ismerkednél a frissítéssel érkező sajátosságokkal, a Hello Games egy kedvcsinálót is kiadott, amely csupa-csupa olyan funkciót és egyebeket kínál, illetve mutogat, ami központi szerepet kapott a legújabb update részeként.

