Befutott a Rise of the Ronin harmadik fejlesztői naplója is

Érzik már a Sony-nál és a Team Ninjánál, hogy igencsak közeledik a Rise of the Ronin megjelenése, hiszen március 22-e gyakorlatilag itt van a nyakunkon, miközben még mindig rengeteg dolgot nem tudunk a játékról.

Ezt szeretnék most orvosolni egy kicsit a készítők az alábbi videó által, ami a Rise of the Ronin harmadik fejlesztői naplója lett a sorban, és nagyon sok érdekességet megoszt velünk a játékról, a történetről, az elkészítés praktikáiról, a történelmi hűségről, deMerthogy a Team Ninja nem aprózott el semmit sem a játék kapcsán, és erről az alábbi felvétel tud meggyőzni minket a leginkább, de győződjetek meg róla magatok, ha pedig sikerült, március 22-én várjátok a megjelenést a PS5 exkluzivitásában.