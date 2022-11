Befutott a Need for Speed Unbound hivatalos gépigénye

Alaposan fel kell majd kötnünk a nadrágot, ha PC-n játszanánk a Need for Speed Unbound -dal, mindemellett pedig a legjobb teljesítményt szeretnénk kihozni a játékból, hiszen a készítőkkel igencsak elszaladtak a lovak.

Bár a minimum követelmények még annyira nem is tekinthető vészesnek, azonban a ajánlott gépigény finoman szólva is ijesztő egy kicsit, a processzor mellett különösen a grafikus kártya-igényt neveznénk egy kicsit horrornak.Ha téged ez sem tart majd vissza a játék élvezetétől, a Need for Speed Unbound várhatóan december 2-án érkezik PC-re, valamint PS5-re és Xbox Series X/S-re.Operációs rendszer: Windows 10 64-bitProcesszor: Ryzen 5 2600, Core i5-8600Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: RX 570, GTX 1050 TiHDD: 50 GBOperációs rendszer: Windows 10 64-bitProcesszor: Ryzen 5 3600, Core i7-8700Memória: 16 GB RAMGrafikus kártya: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB)HDD: 50 GB