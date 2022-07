Befutott a MultiVersus igencsak barátira sikeredett gépigénye

A Warner Bros univerzumait és hőseit összeeresztő verekedős játék igencsak szolid, pénztárcabarát gépigénnyel érkezik, ami garantáltan nem fogja megizzasztani a videokártyákat és a processzorokat.

Igazából, nem kell a boltokba rohanni plusz memóriát vagy új videokártyát venni csak emiatt a program miatt.Egy tízéves GeForce GTX 550 Ti videokártya és 4GB RAM is elég elméletileg a játék futtatásához, viszont inkább menjünk biztosra, szerintem ma már nincs olyan gamer, akinek ne lenne 8GB memória és egy 2GB-os videokártya a gépházában. Lássuk is akkor ezek után, hogy milyen vas is kell a MultiVersus hoz.Operációs rendszer: Windows 10 64-bitProcesszor: Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350Memória: 4 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 550Ti / AMD Radeon 7770Tárhely: 5 GBOperációs rendszer: Windows 10 64-bitProcesszor: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270Tárhely: 5 GB