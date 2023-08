Befutott a második Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name trailer

A Sega és a Yakuza-sorozat mögött álló Ryu Ga Gotoku Studio csapatai bemutatták következő nagy projektjük második kedvcsinálóját, így az alábbiakban ismét megtekinthetjük mozgásban a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sajátosságait.

A több mint 7 perces felvételen semmi finomkodás nincs, sőt az is azonnal kiderül, hogy a készítők újfant egy modern megközelítésű és tematikájú Yakuzát álmodtak meg, amiben a sztorinak legalább akkora szerepe lesz, mint a kegyetlen akcióknak.Illetve természetesen a hamisíthatatlan japán hangulatnak, de mindezt idén már mi is megtapasztalhatjuk majd, hiszen a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Nézd nagyban ezt a videót!