Befutott a Last of Us első magyar feliratos előzetese

A nap elején még arról írhattunk, hogy karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy végre megérkezzen a 2023-ban debütáló videojáték adaptáció első hivatalos előzetese, mely az elmúlt percekben valóban be is futott - és az első bepillantás után nem lehet panaszunk.

, ugyanis az HBO Max elhozta a Last of Us sorozat első hivatalos előzetesét, melynek még mindig nem lehet tudni a pontos megjelenési dátumát, mindössze csak annyit, hogy jövőre fog érkezni. Mindezek ellenére az első kedvcsináló igazán hangulatosra sikeredett, a látványvilág és a hangok le fognak nyűgözni minden rajongót és nem rajongót is.Neil Druckmann és Craig Mazin jó munkát végzett, a sorozat készítőinek sikerült hűen követni a játék látványvilágát, néhány szörnyet is láthatunk az ízelítőben, így már alig várjuk, hogy a végeredményre tapadhassunk. A két főszereplőt Pedro Pascal és Bella Ramsey alakítja, akiknek nagyon jól állnak a karakterek, de beszéljenek inkább a képkockák:

Nézd nagyban ezt a videót!