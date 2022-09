Befutott a Call of Duty: Modern Warfare 2 gépigénye

Kicsit sem kell aggódniuk a PC-s játékosoknak a rendkívül kreatív címet viselő Call of Duty: Modern Warfare 2 gépigénye miatt, az ősszel menetrendszerűen érkező új epizód ugyanis kifejezetten baráti követelményeket kapott.

Bár túlzás lenne azt állítanunk, hogy még annak a gépnek sem okoz majd problémát futtatni a játékot, ami annak idején az eredeti Call of Duty: Modern Warfare 2-t tükörsimán repítette, de ha megnézzük a minimum gépigényt, akkor azért nem is állunk annyira messze a valóságtól.A gépigény egyébiránt a közelgő béta teszt alkalmából futott be, tehát elsődlegesen ahhoz a változathoz lett bemutatva, így a végleges verzió esetén minimális változások még lehetnek, de drasztikusak már biztosan nem.OS: Windows 10 (64 bit)CPU: Intel Core-i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600XGPU: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 470VRAM: 3 GBRAM: 8 GBHDD: 25 GBOS: Windows 10 (64 bit)CPU: Intel Core-i7 4770 / AMD Ryzen 7 1800XGPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580VRAM: 3 GBRAM: 16 GBHDD: 25 GB