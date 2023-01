Bedobták az új évadot az NBA 2K23-ba

A 2K bejelentette, hogy az NBA 2K23 Season 4, benne új tartalmakkal a MyCAREER, a MyTEAM és a The W módokhoz, január 13-án indul el, ezeken kívül tíz új dalt érkezik a Soulection zenészeitől, amelyek megtalálhatóak lesznek a soundtrackben és a Club 2K-ben is.

A MyCAREER-be új tartalmak is érkeznek, melyet a játékosok feloldhatnak, miközben megmásszák a ranglétrát, a MyTEAM-ben kezdetét veszi a Holdújév ünneplése kéthetes eseménnyel. Itt40-es szintű jutalom lesz, valamint az új Signature Challengeben is a középpontban lesz az általa kiválasztott "minden idők legjobb Bulls játékosai" mellett. A The W újdonságai között teljesen új jutalmak érkeznek, kezdve a Logo kártyáktól és a 2KBreakthrough skinektől, egészen a ruházati csomagokig és sok másig.A negyedik évad elhozza az Atlanta Dream sztárjának, Erica Wheelernek, az LA Sparks játékosának, Nneka Ogwumikenek és az Indiana Fever duójának, Tiffany Mitchellnek és Kelsey Mitchellnek a mezét is. A 2K Beats ebben a szezonban eclectic soul stílusú zenéket, elfeledett gyöngyszemeket, és időtlen dallamokat hoz el, köszönhetően a Soulection együttesnek.