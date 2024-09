Becsúszott az NHL 25 gameplay trailere

A Electronic Arts közzétette az elsőt a sok Deep Dive videó közül, amely az októberben érkező NHL 25 -ről szól, a friss trailer bemutatja többek között a szimulátor irányítási rendszerét, valamint a felújított MI rendszert.

A közlemény szerinta jégen, ebben a Next-Gen Vision Control lesz segítségünkre, akárcsak a védekezés során. A CPU játékosok is tudatosabban és nagyobb intelligenciával fognak játszani, ez élvezetesebb játékmenetet fog biztosítani.Új ütközéselkerülő animációkra is számíthatunk, ezáltal a játékosok egymás mellett siklanak el és helyet keresnek a korong átvételéhez, akárcsak a valóságban. A védekezés is dinamikusabbá vált, a pánikfordulattal egy pillanat alatt megfordulhatunk majd és blokkolhatunk.

