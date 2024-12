Bebizonyították, hogy lehetséges PS3-játékokat futtatni PS5-ön

Miközban a PlayStation 5 a visszafelé kompatibilitás jegyében tökéletesen futtatja a legtöbb PS4-es játékot, addig a korábbi generációk kezelése a speciális technológiák miatt már komoly problémát okoz számára.

Úgy néz ki azonban, hogy minden megoldható, ha nagyon akarják, hiszen egy Lowest Logan nevű Youtuber a minap egy olyan videót töltött fel a Youtube-ra, amelyben bizonyítékokkal alátámasztva prezentálja, hogy megtalálta a módját, amivel a PS3-játékok is futtathatók a masinán.A videós az alábbiakban mindent elmagyaráz elméleti oldalról, majd, így láthatjuk, amint a Gran Turismo 5: Prologue és a Little Big Planet 3 is zökkenőmentesen fut PS5-ön. Ha neki sikerült, akkor talán a jövőben a Sony is képes lesz ez megvalósítani valamilyen formában!

Nézd nagyban ezt a videót!