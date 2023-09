Meglepő irányba fordult a Criterion Games története, lévén kiderült, hogy a csapat hivatalosan is csatlakozott az EA Entertainment istállójához, és már megkapták az első nagyobb megbízásukat a cégtől.

Így máris mérget vehetünk arra, hogy, ami meglepő váltás annak fényében, hogy a srácok korábban leginkább versenyjátékokkal foglalkoztak, így a Burnout- és a Need for Speed-sorozatokkal alkottak nagyokat.Ez a vonal azonban most megszakad, hiszen Vince Zampella bejelentette, hogy az EA Entertainmenthez csatlakozva a Criterion Games a jövőben a soron következő Battlefield-játék munkálatait fogja megtámogatni.