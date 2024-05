Barista szimulátor érkezik Tokyo Coffee: Grinding in the Pandemic címmel

Egy rendkívül különleges videojátékot mutatott be a Live in Dungeon fejlesztőjeként ismert Heaviside Creations csapata, akik egy különleges barista szimulátor készítésébe kezdtek, amelyben egy kis csavar is megtalálható.

Tokyo Coffee: Grinding in the Pandemic címre keresztelt alkotásban ugyanis nem elég, hogy egy kávézó menedzselésével kell foglalkoznunk, illetve a legkülönfélébb kávék elkészítését kell megvalósítanunk,, ami rengeteg extra nehezítést ad. Tokyo Coffee: Grinding in the Pandemic még idén júliusban megjelenik a Steamen, és olyan mélységekig megy a barista szakmában, hogy a megfelelő kávébab kiválasztásától beleszólásunk lesz a kávéba, azaz egy vérbeli szimulátor várható.

Nézd nagyban ezt a videót!