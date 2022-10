Barátságos gépigényt kapott a New Tales from the Borderlands

Két jó hír is érkezett a hamarosan érkező epizodikus, narratív kaland, a New Tales from the Borderlands háza tájáról, hiszen befutott a barátságosra sikeredett gépigény és aranylemezre is került a játék.

Az októberben érkező új epizód, a New Tales from the Borderlands sok szempontból újdonság lesz a széria életében, hiszen egy teljesen új sztoriszállal és vadiúj karakterekkel fog érkezni. Az új epizódban a három lúzer, Anu, Octavio, és Fran kerül majd a középpontba, korrupt gigavállalatokkal és a különféle szörnyekkel kell majd megküzdeniük hőseinknek.Jó hír a játékkal kapcsolatban, hogy nem fog csúszni a program megjelenése,. Emellett befutott a hivatalos gépigény is, ami egész barátságosra sikeredett:Operációs rendszer: Windows 10Processzor: Intel Core i5-4690K vagy AMD Ryzen 3 1300XMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GeForce GTX 960 4 GB vagy AMD Radeon RX 470 4 GBTárhely: 30 GBOperációs rendszer: Windows 10Processzor: Intel Core i7-4770 vagy AMD Ryzen 5 2600Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: Nvidia GTX 1060 6 GB vagy AMD Radeon RX 590 8 GBTárhely: 30 GB New Tales from the Borderlands megjelenésére már nem is kell sokat várni, a játék október 21-én érkezik PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch konzolokra.