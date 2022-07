Bajban a Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, leállították a játék fejlesztését

Sajnos van egy rossz hírünk a KOTOR rajongók számára, a BioWare kultikus Star Wars játékának, a Star Wars: Knights of the Old Republicnek a felújított verzióját bizonytalan időre elhalasztották.

Nagy volt a csend a játék körül, a tavalyi rövidke PlayStation Showcase előzetes óta kb. semmilyen infót nem kaptunk a programról. A Bloomberg beszámolója szerint ez a nagy hallgatás nem volt véletlen, a remaket fejlesztő Aspyr Media a fejlesztés során komoly problémákba ütközött.A jelentés szerint a készítők bemutattak egy demót a Sony és a Lucasfilm vezetőinek a játékban elérhető összes tervezett funkcióról. A pozitív visszajelzések ellenére a stúdió vezetősége elégedetlen volt a projekt haladásával, a demó bemutatását követő héten Jason Minor művészeti igazgatót és a játék dizájnerét, Brad Prince-t elbocsátották a cégtől.Júliusban pedig a vezetők közölték az alkalmazottakkal, hogy. Belsős források szerint erre azért van szükség, mert túl sok pénz ment el a demó elkészítésére. Ennek következtében úgy számolnak, hogy várhatóan 2025-re csúszhat el a jövőre huszadik születésnapját ünneplő játék megjelenése.

