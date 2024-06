Az Xbox-családhoz csatlakoztak a Crash Bandicoot és a Spyro fejlesztői

Senki sem értette pontosan, hogy milyen tervei is voltak a Toys for Bob csapatának, amikor néhány hónappal ezelőtt leléptek az Activisiontől , de most már kezd összeállni a kép, hiszen a stúdió rögtön meg is találta az új helyét.

Megtudtuk ugyanis, hogy a Toys for Bob csapata a jövőben az Xbox-család tagja lesz, így a Spyro és a Crash Bandicoot fejlesztői bár egyelőre még nem tudjuk, hogy pontosan min dolgoznak, deMivel az Activisionnel való elválásuk alig három hónapos történet, ezért bármin is dolgozzanak a Toys for Bob munkatársai, az még biztosan nagyon korai hozzáférésben van, sőt ezt meg is erősítették a kapcsolódó bejelentésben, és azt kiemelték, hogy keményen dolgoznak egy olyan élmény megvalósítását, ami nagyon inspirálja őket. Izgatottan várjuk az első részleteket!