Az utolsó The Legend of Zeldát idéző videojáték készül az Avatar: Aang legendája alapján

Nagyszerű hírek érkeztek az Avatar: Aang legendája című anime kedvelőinek, lévén a Nickelodeon bejelentette, hogy szeretnének egy rendkívül összetett és alapos videojátékot készíteni a kérdéses franchise alapján.

Mindez azért is kiváló hír a rajongóknak, mert ezzel új erőre kap az anime, hiszen érkezik belőle most új sorozat, sőt egy film is az interaktív kaland mellé, mely formális bejelentést egyelőre még nem kapott, ellenben nagyon úgy néz ki, hogy azcímet kapja a keresztségben.Szintén bizonyos még, hogy az alkotást a The Legend of Zelda: Breath of the Wild sajátosságai ihlették mind a megjelenés, mind a játékmenet tekintetében, de hogy a projekt mikor, illetve pontosan milyen platformokra érkezik majd, az egyelőre kérdéses.