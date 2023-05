Az utolsó simításokat végezhetik a Naughty Dog következő címén

Néhány újonnan előkerült dokumentum arra utal, hogy a Naughty Dog következő nagy játéka a fejlesztés utolsó szakaszába érkezett, a szóban forgó cím valószínűleg a még nem bemutatott The Last of Us multiplayer spinoff, amely már jópár éve készül.

Sokan arra számítottak, hogy az e heti PlayStation Showcase-en végre láthatják a játékot, de ez nem jött össze. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a Naughty Dog következő nagy játéka a fejlesztés végéhez közeledik, amire a cég legutóbbi álláshirdetése is utal, ugyanis május 25-én kezdték el hirdetni a helyi minőségbiztosítási tesztelői álláshelyeket.Ez a most előkerült álláshirdetés egybecseng egy másik, nemrégiben megjelent pletykával, amely arra utalt, hogy a Naughty Dog már március végén bejelentő trailert készített a következő játékához. A hirdetésben olyan jelöltek"jól ismerik", ami arra utal, hogy a Naughty Dog következő címe cross-gen kiadású lesz.