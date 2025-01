Az Undying az Epic Games Store ingyen letölthető játéka a héten

Ismét egy különleges ajándékkal lepett meg minket az Epic Games Store csapata, akik hétről-hétre gondoskodnak róla, hogy nagyszerű ingyenes játékokkal töltsük fel digitális gyűjteményünket.

Ezen a héten az Undying című játékra esett a választásuk, de akinek most Clive Baker legendás horrorja ugrik be, annak csalódást kell okoznunk, ez egy másik Undying , ami közel sem rossz, de nem az ijesztgetésre, hanem a túlélésre fókuszál, a főszerepben egy zombiapokalipszissel, valamint egy anyával és a tinédzser gyermekével.A játékban rengeteg felfedezés, kalandozás, craftolás, harc és még több dráma vár majd ránk, méghozzá döntésekkel irányítható történet társaságában, szóval aki egy tartalmas kikapcsolódást keres hétvégére, most megtalálta.