Az új területekről és a harcról szól a legújabb The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom trailer

Már csak néhány hét, és érkezik a soron következő Zelda-játék, ami egy kicsit visszarepíthet majd minket a múltba, de hogy mégis mennyire retro élmény lesz a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , azt a legfrissebb kedvcsináló prezentálja.

Friss trailert kapott ugyanis a játék, ami azon túl, hogy, még megismerkedhetünk Zelda különleges Swordfighter formájával is, ami egy speciális harci módként csak ideiglenesen ruházza fel extra képességekkel hősünket. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom legfrissebb kedvcsinálója tehát egy igazi utazás a játék funkcióiban, amelyeket nemsokára a saját bőrünkön is kipróbálhatunk majd, hiszen szeptember 26-án számíthatunk érkezésére a Nintendo Switch exkluzivitásában.

