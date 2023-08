Az új Far Cry-vezér szerint izgalmas jövő áll a sorozat előtt

Egy ideje új vezér bábáskodik a Far Cry-sorozat felett, ami a várakozásoknak megfelelően ismét izgalmas változásokat hozhat a franchise életébe, hiszen az ötödik rész írója, Drew Holmes került most a főnöki székbe.

Új igazgatóként pedig nem is kellett sokáig várnunk tőle az első nagyobb ígéretre, hiszen Holmes gyakorlatilag a kinevezését követően már lelkes bejegyzést osztott meg a LinkedIn-en keresztül, ahol azt írta, hogyEz az izgalom rá is fér a játékra, hiszen a Far Cry 6 meglepően vegyes érzelmeket váltott ki a rajongókból. Bár nem volt éppen rossz, azonban érezni lehetett a gyengélkedést, amit Drew talán képes lesz helyrehozni a következő epizóddal.