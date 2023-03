Az új Cyberpunk 2077 bővítménnyel növelnék az alapjáték eladásait

A CD Projekt 2022-es pénzügyi évre vonatkozó eredményeinek bejelentését követően a stúdió vezérigazgatója, Adam Kicinski és pénzügyi igazgatója, Piotr Nielubowicz további részleteket árult el a stúdió jövőbeli projektjeiről a befektetőknek és elemzőknek tartott konferenciahívás során.

Kicinski beszélt az Unreal motorra való átállásról, szerinte ez nem fogja lassítani a Project Polaris fejlesztését (egy vadonatúj Witcher-játék), arra számítanak, hogy az Unrealra való átállással a következő projektek gyártása gördülékenyebbé válik. A vezérigazgató megemlítette, hogy mind a Polaris, mind az Orion (a Cyberpunk 2077 folytatása) a stúdió munkájának központi eleme, így "nehéz elképzelni", hogy a CD Projekt úgy döntsön, nem folytatja a fejlesztésüket.A júniusban induló Phantom Liberty Cyberpunk 2077 bővítmény marketingkampánya "jelentős" lesz, mivel a, de természetesen nem lesz összehasonlítható egy teljesen új AAA-játék megjelenésével. A CD Projekt úgy számol, a bővítmény megjelenése hosszú távon segít majd növelni az alapjáték eladásait, ez történt a The Witcher 3-mal is és ezt szeretnék elérni a Cyberpunkkal is.