Az SXSW 2025 rendezvényen is ott lesz a Death Stranding 2: On the Beach

Izgalmas hírek láttak napvilágot a Death Stranding 2: On the Beach rajongói számára, lévén egyre biztosabb, hogy nemsokára felpörög az élet a játék háza táján, és ha előbb nem, márciusban újra láthatjuk Kojima alkotását.

Történt ugyanis, hogy a Sony és a Kojima Productions bejelentették, hogy ott lesznek a Death Stranding 2: On the Beach című videojátékkal az SXSW 2025 eseményen, sőtAz eseményen maga Hideo Kojima is felbukkan majd, aki megosztja a legújabb részleteket a Death Stranding folytatásáról, sőt aki a helyszínre látogat, exkluzív merchandise termékeket vásárolhat magának a játékhoz kapcsolódóan, ami szintén arra utal, hogy közel már a cél.