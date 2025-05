Az Overwatch 2 rendezőjének még nagy tervei vannak a lövöldével

Az Overwatch 2 rendezője, Aaron Keller a napokban ízelítőt adott a csapat alapú hősös lövölde jövőjéről, és azt állította, hogy nagy dolgok vannak készülőben, szóval érdekes lesz látni, hogy veszik fel a kesztyűt a Marvel Rivals ellen.

A 16. szezon április 22-én indult, most az emongg Two YouTube csatornának Keller elmondta, az évadot követően "monumentális" dolgok vannak készülőben. A rendező elmondása szerint a fejlesztőcsapat, hogy további izgalmas funkciókkal álljanak elő.Sajnos nem sorolt fel konkrétumokat, de a következő néhány szezon izgalmas frissítéseket tartogat és ezen kívül hozzátette, hogy "a következő év őrületes lesz", ami arra utal, hogy a csapat 2026-ig biztosan tervez.Amit viszont biztosan tudunk, hogy a következő hős, Freja a 16. szezon közepén érkező frissítéssel válik játszhatóvá, őt pedig egy Aqua nevű követi, valamint új pályákat is hozzáadnak.