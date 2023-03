Az Out of Space és a Peaky Blinders: Mastermind lesznek az Xbox Live Gold áprilisi ingyen játékai

Áprilisban is két ingyenes játékkal igyekszik meggyőzni a rajongókat a Microsoft arról, hogy érdemes Xbox Live Gold előfizetőnek maradni, noha ehhez most is olyan címeket vetettek be, melyek nem képviselnek nagyobb húzóerőt.

Egész hónapban letölthető lesz például Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re az, mely egyenesen az űrbe kalauzol minket, ahol saját űrhajónkat kell ide-oda terelgetnünk, miközben harcolunk, ügyeskedünk, okoskodunk és gondoskodunk a továbbjutást biztosító nyersanyagokról.A másik ajándék alett, mely április 16-tól csatlakozik a kínálathoz, és a Birmingham bandája című sorozat adaptációjáról van szó, melyben az ismert szereplők felett vehetjük át az irányítást egy kis bunyó kedvéért.