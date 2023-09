Ismét dupláz az Epic Games Store, a platformnál ugyanis elhatározták, hogy ezen a héten ismét dupla ingyen játékkal kedveskednek a rajongóknak, ráadásul két egyáltalán nem hétköznapi címről van szó.

Különösen nagy örömüket lelhetik az aktuális felhozatalban a sajátos videojátékok szerelmesei, hiszen itt lesz rögtön az Out of Line című oldalnézetes platformer, ami egy kihívásokkal, fejtörőkkel és akciókkal teli kalandot tár elénk ebben a perspektívában.A másik ingyenes cím a héten a The Forest Quartet lett, ami megint nem egy hétköznapi darab, hiszen egy különleges művészi élményről van szó, amelyben egy zenekar énekesének a lelkét kell irányítanunk különféle fejtörőkön át.