Az NPC-k interakcióit tekintve is nagy változásokat ígér a The Witcher 4

Több tekintetben is alapos megújulásra számíthatunk a The Witcher 4-től a sorozat korábbi epizódjaihoz viszonyítva, a CD Projekt RED munkatársai pedig most az NPC-k kapcsán osztott meg érdekességeket.

Sebastian Kalemba és Gosia Mitrega ugyanis a GamesRadar munkatársainak elmondták, hogy a The Witcher 4 újdonságaival az a céljuk, hogy, amelyeket úgy alkotják meg, hogy minden karakter valódi és hihető lehessen.Nemcsak a megjelenésük, hanem az arcmimikájuk és a viselkedésük is annyira egyedi lesz, amennyire ez csak lehetséges, így az NPC-k nemcsak velünk, hanem egymással is képesek interakcióba lépni, megismerni egymást, miközben mindegyiknek megvan a saját háttértörténete, hiedelmei és babonái, Ciri cselekedei pedig minderre, így az NPC-k életére egyaránt hatással lesznek - néha pozitív, néha negatív értelemben.