Az NCSoft átszervezése elsöpörte a Project M című ultra-realisztikus thrillert

Az NCSoft bejelentette, hogy átszervezi projektjeit és munkatársait, ami elbocsátásokhoz és több játék - köztük az ígéretes és ultra-realisztikusnak tűnő Project M című thriller - fejlesztésének leállításához vezet.

A hét elején a koreai fejlesztő és kiadó bejelentette, hogy négy saját leányvállalatára koncentrál február elsejétől. Ezek közül három független játékstúdióként fog működni, melyek a Studios X, Y és Z nevet kapták és a Throne and Liberty, az LLL és a Tactan fejlesztésére összpontosítanak.A negyedik leányvállalat, az NC AI a mesterséges intelligencia technológiai fejlesztésére és üzleti terjeszkedésre fog koncentrálni. Az NCSoft szóvivője megerősítette aés a nyáron indult Battle Crush-t is leállítják A Project M-et először 2022-ben láthattuk, amikor egy Heavy Rainre és Detroit: Become Humanre emlékeztető trailert mutattak be ultra-realisztikus grafikával. Azóta azonban a projektről csak kevés szó esett, kivéve egy további, tavaly novemberben megjelent trailert - és most már nem is kapunk belőle többet.

