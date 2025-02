Az Insomniac Games szerette volna elkészíteni az Resistance 4-et

A veterán PlayStation-rajongók számára biztosan szép emlékeket idéz fel a Resistance-sorozat neve, amely a PlayStation 3 egyik legerősebb exkluzívja volt, ami három fő részt és több mellékszálat is megélt.

A rajongók pedig azóta is várják a teljes értékű folytatást, Ted Price, az Insomniac Games vezérigazgatója pedig most a Kinda Funny munkatársainak elmondta, hogyPrice az interjúban elmondta, hogy nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a Resistance-sorozat valamikor a jövőben visszatérhet, még arra is nyitott, hogy nem az Insomniac Games készítse el, mert egy olyan világot alkottak, ami érdemes a folytatásra.