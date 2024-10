Az indításkor nácizmusra figyelmeztet majd az Indiana Jones and the Great Circle

Az Indiana Jones and the Great Circle ben náci propagandaplakátokat láthatunk, amelyeket elégethetünk, de autentikus egyenruhát viselő náci tisztekkel is találkozhatunk, a játék elején pedig erről kapunk majd egy tájékoztatást.

Az Indiana Jones and the Great Circle ben felfedezhető lesz a nácizmus, de ennek megjelenítése "nem célja ésvagy támogatná a náci és fasiszta rezsimek hitét, ideológiáját, eseményeit, cselekedeteit, személyeit vagy viselkedését".A VGC cikke szerint ez az üzenet fogad majd, amikor a december 9-én (Game Passre is) megjelenő kalandjátékot elindítjuk. Érdekesség, hogy a nácik képi ábrázolását törvényileg eltávolították a játékok német kiadásaiból és csak 2019-ben enyhítettek ezen. Azt még nem tudni, hogy Indiana Jones új kalandjainak német kiadásában szerepelnek-e majd ezek az elemek.