Az idén visszatér a Tokyo Game Show-ra a PlayStation

Végre a legnagyobb játékkiadók is kezdik belátni, hogy szükség van a showra, szükség van a bemutatókra is ahhoz, hogy elérjék az embereket, így a PlayStation most bejelentette: idén visszatérnek a Tokyo Game Show-ra.

Ez óriási dolog abban a tekintetben, hogy, amivel kapcsolatban nem tudni, hogy miért gondolta meg magát a csapat, de játékosként ennek csak és kizárólag örülhetünk.Annak ellenére is, hogy bejelentésekkel vélhetően nem szolgál majd a PlayStation - bár titkon reménykedünk benne -, inkább a meglévő címek frissítésére, újabb kedvcsinálókra koncentrálnak majd. A TGS 2024 várhatóan szeptember 26. és szeptember 29. között kerül megrendezésre.