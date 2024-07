Az idei az első nyári olimpia, amelyhez nincs hivatalos konzoljáték

Az Olympic Gold 1992-es Sega Genesis/Mega Drive megjelenése óta minden nyári olimpiai játéknak volt hivatalos videojáték kiadása, a 2024-es párizsi olimpia az első olyan, amelyhez nem kapcsolódik prémium cím.

Legutóbb a Sega felelt a hivatalos olimpiai videojátékokért, 2007 óta a legtöbb hivatalos címet kiadva, beleértve a Mario & Sonic spin-offokat is. Utoljára a Tokyo 2020 - The Official Video Game és a Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 jelent meg a világesemény kapcsán, mindkettő 2019-ben.Az idei olimpai egyetlen játéka az ingyenesen játszható mobilos Olympics Go! , a Le Mondenak nyilatkozva a seattle-i egyetem kommunikáció és média professzora, Christopher Paul azt mondta, hogy az ideivolt.A nyári olimpiák hivatalos prémium címei:Hyper Olympic '84 (1984 / Konami / arcade)Olympic Gold (1992 / Tiertex / Genesis)Olympic Summer Games (1996 / Tiertex / SNES, PSX, Genesis, 3DO)Sydney 2000 (2000 / ATD / PSX, PC, Dreamcast)Athens 2004 (2004 / Eurocom / PS2, PC)Mario & Sonic at the Olympic Games (2007 / Sega / Wii, DS)Beijing 2008 (2008 / Eurocom / PS3, X360, PC)London 2012 (2012 / Sega / PS3, X360, PC)Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (2011 / Sega / Wii, 3DS)Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (2016 / Sega / Wii U, 3DS)Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (2019 / Sega / Switch)Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game (2019 / Sega / PS4, XBOX, Switch, PC)