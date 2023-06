Az HBO egyik vezetője szerint nincs garancia a The Last of Us harmadik évadára

Craig Mazin és Neil Druckmann showrunnerek az első évad megjelenése után nyíltan beszéltek a The Last of Us sorozat jövőjéről, az HBO drámákért felelős vezetője, Francesca Orsi szerint ezeket a kijelentéseket azért nem szabad megerősítésnek venni.

A Deadlinenak adott interjújában Orsi tisztázta, hogy nincs biztosíték arra, hogy a történet egy harmadik évaddal is bővül: "hallottuk, hogy lesz egy harmadik évad ötlete a sorozatnak, de jelenleg évadról évadra haladunk. Egyelőre." Hozzátette, tudja, hogy mindkettőjüknek van elképzelése a harmadik évadról, de hogy ez alkalmas-e arra, hogy több folytatást csináljnanak, azt még nem tudja.Orsi arról is beszélt, hogy a The Last of Us második évada késik az írósztrájk miatt, annyit elmondott, hogy nagyot lendít majd a szórakoztatás szempontjából, de árnyaltabb, összetettebb karakterdinamikák is megjelennek. Bár Ellie és Joel kapcsolatára vonatkozó kijelentése elég homályosra sikerült, a játékból tudjuk, hogy sokkal feszültebb kapcsolatba kerülnek Joel első játék végén hozott döntései miatt.