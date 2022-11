Az Evil Dead: The Game az Epic Games Store egyik ingyenes játéka a héten

Igazán kitett magáért ezen a héten az Epic Games Store csapata, hiszen nem elég, hogy a szokásos kettő helyett három ajándékot kapunk tőlük, de mindemellett az egyik egy nem is olyan régi videojáték lett.

Konkrétan ugyanis ingyen megy most a kérdéses disztribúció kínálatában az Evil Dead: The Game , ami az aszimmetrikus többjátékos horrorok egyik kiválóságaként tartható számon rengeteg hírességgel a főszerepben, de a héten ingyen van még a Dark Deity is, ami a japán stratégiai szerepjátékok kedvelőinek okozhat nagy örömet.Hogy teljes legyen a hét, az Epic Games Store-on egy harmadik ajándékot is találhatunk, mely nem egy játék, hanem egy Epic Cheerleader Pack a Rumbleverse című verekedős játékhoz, így aki unja benne a skineket, az most ingyen adagolhat hozzá néhányat.